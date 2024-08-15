İstanbul'da Starbucks eylemleri devam ediyor! 'O dükkanlarda kahve içen hiç kimse güvende değil'

İstanbul'da bir grup vatandaş Starbucks Başakşehir şubesine eylem düzenledi ve "Katil Starbucks, Türkiye'den defol" sloganı attı. Gazze soykırımına destek veren firmalar arasında yer alan ve küresel çapta boykot edilen Starbucks Ceo'su Narasimhan istifa etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin küresel çapta boykot edilen ve peş peşe eylemler düzenlenen Starbucks'a bir baskın daha yapıldı.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Starbucks şubesine bir grup vatandaş tarafından eylem düzenlendi. Topluluk, Starbucks önünde, "Katil Starbucks, Türkiye'den defol" sloganı attı

Starbucks Ceo'su, boykota dayanamadı

Küresel çapta boykot edilen Starbucks tarafından yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Gazze soykırımına destek vermesi nedeniyle çokça protesto edilen Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

Soykırım destekçisi kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

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Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.