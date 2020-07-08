İstanbul'da spor liseleri nerelerde var?
İstanbul'da spor lisesi okumak isteyen öğrenciler internette "İstanbul spor liseleri" konularını araştırıyor. Spor liseleri yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Yetenek sınavlarının tarihleri 30 Haziran’da açıklandı. Yetenek sınavı sonuçları 1-10 Temmuz tarihlerinde açıklanacak. Öğrenciler yetenek sınavıyla öğrenci alan spor liselerini araştırmaya başladı. Pek çok öğrencinin merak ettiği “İstanbul'da spor liseleri nerelerde var?” sorusunun cevabını sizler için derledi. İşte, detaylar.
2018-2019 eğitim öğretim yılıyla birlikte spor lisesinde okumak isteyenlerin LGS şartı kalktı. Spor liseleri yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alıyor. 2020 yılı yetenek sınavı başvuruları 15-29 Haziran tarihleri arasında alındı. Sınav giriş tarihleri ise 30 Haziran'da duyuruldu. Sınav sonuçları 1-10 Temmuz tarihleri arasında açıklanacak. Peki, İstanbul’da kaç spor lisesi var?
İstanbul'da spor liseleri nerelerde var?
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 8 'i Tematik olmak üzere 74 Spor Lisesi bulunmaktadır. Söz konusu bu liselerin 5’i İstanbul’da bulunuyor.