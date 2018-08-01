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İstanbul'da sözlü sınavla 500 zabıta memuru alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere 500 zabıta memuru alacağı kaydedildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:27
İstanbul'da sözlü sınavla 500 zabıta memuru alınacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zabıta adayları lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak sözlü sınavla seçilecek.

Alınacak 500 zabıta memuru kadrosu için lise mezunlarının yanı sıra yat kaptanlığı, turizm rehberliği, acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunları da başvurabilecek.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, 2016 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış adaylara yönelik yapılacak sözlü sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartı da aranacak.

BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

Belirtilen şartları taşıyan adayların, 15 Ağustos'a kadar "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve belgelerle birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatlar, sadece iş günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında alınacak. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

17 AĞUSTOS'TA SINAV LİSTESİ AÇIKLANACAK

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17 Ağustos'ta "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacak. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekecek. Sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:27
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