İstanbul'da sokağa girmeye çalışan araç 1'i çocuk 3 kişiyi altına alarak ezdi: O anlar kamerada

İstanbul'da sokağa hızlı şekilde giren bir araç sürücüsü, 1'i çocuk 3 kişiyi altına alarak ezdi. Kan donduran kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aygül İ. ve oğlu İsa İ., ev sahipleri Menzure K. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın altında kalarak ezildi. Araç sürücüsü yayalara çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, ezdiği yayaları görüp şok yaşarken kısa sürede sokaktaki vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Ehliyetinin olmadığı söylenen sürücü ile birlikte arabanın içindeki şahıslar aracı bırakarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Menzure K. ve İsa İ.'nin hayati tehlikesi bulunmazken Aygül İ.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken yaşanan feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



"3 kişinin üstüne sürüp üçünü birden altına aldı"

Kaza ile ilgili konuşan Can Eren, "Bir aracın içindeki şahıslar sokağın köşesinden hızla girerek komşularımız olan 3 kişinin üstlerine sürüp üçünü birden altına aldı. Araç içindeki şahısların kazadan önce tartıştığını düşünüyoruz. Kazadan sonra polisi ve ambulansı aradık, geldiler. Şahıslar ise kazadan sonra aracı bırakıp kaçtılar. Yaralanan 3 kişiden birinin durumu ise kritik" dedi.



Yaşanan kaza kamerada

Yaşanan feci kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde biri çocuk 3 kişinin sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın yayaları altına alarak ezmesinin ardından park halindeki bir otomobile çarparak durduğu ve sürücü ile çevredeki vatandaşların yaşadığı dehşet ve panik anları görüldü.