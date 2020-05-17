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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:06:50 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye para cezası kesildi.

D-100 Karayolu Gülsuyu Köprülü Kavşak'taki denetim noktasında bulunan asayiş ve trafik ekipleri, araçlardaki vatandaşların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkmak için gerekli izinleri bulunmayan 2'si tır sürücüsü 6 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.

Polis ekiplerinin kentin çeşitli noktalardaki denetimleri sürüyor.


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