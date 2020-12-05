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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu

Genelge doğrultusunda sokağa çıkmalarına izin verilen az sayıdaki vatandaş dışında İstanbul, sakin bir gün geçirdi - Polis ekipleri denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:46:18 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir gün yaşadı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'nde ise turist gruplarının gezdiği görüldü. Bazı vatandaşlar da Eminönü'ndeki açık kalan iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Belediye ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek caddelerdeki ağaçların budama, parklarda temizlik gibi işlemleri gerçekleştirdi.

Beykoz Sahili'nde sokak ve caddelere sessizlik hakim oldu. Saat 17.00'ye kadar açık olacak market, manav gibi işletmelerden bazı vatandaşların alışveriş yaptıkları görüldü.


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