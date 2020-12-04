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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu devam ediyor
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:00:30 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu sürüyor.

Özellikle kentteki ana arterlerde, iş çıkış saatlerine oranla azalsa da trafik yoğunluğu devam ediyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik arttı.

Kurtköy ve Çamlıca gişeler ile TEM Otoyolu'nda şehir dışına çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

İBB Trafik verilerine göre, saat 20.45 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.

Öte yandan, karayolu trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerinde aksamlar oldu.

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