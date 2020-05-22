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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:51:38 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sessizlik hakim

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında saat 00.00'da başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarküterilerden alışverişlerini yaptı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında, dört günlük kısıtlama öncesi 23.00'a kadar faaliyetlerini sürdüren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin önlerinde yoğunluk oluşmadı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken, az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı görüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın boş olduğu, 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edecek olan berber ve kuaförlerde de az sayıda vatandaşın bulunduğu gözlendi.

Öte yandan, İBB Trafik Uygulamasına göre, saat 22.45 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak kaydedildi.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler yarın da 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.


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