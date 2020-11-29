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Gündem İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:57:00 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirildi.

Maslak Kışlası'ndan hareket eden helikopter, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki otoyollar ve yerleşim yerlerinde havadan denetim yaptı. Jandarma ekiplerinin, karadaki denetim noktalarında da görevlerinin başında oldukları görüldü.

Denetimlerde genel olarak saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. 

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