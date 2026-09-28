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Gündem İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!
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İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!

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İstanbul'da şok operasyon: 7 aranan şüpheli yakalandı!

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunanların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, dün Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından aranma kaydı bulunan M.A. (26) ile "hırsızlık" ve TCK 191. madde kapsamındaki uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranma kaydı bulunan S.N. (42) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca, 20 fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Öte yandan ilçe genelinde yapılan çalışmalarda, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.A. (37), "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan B.G, 23 ayrı "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.T, "güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık" suçlarından 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.S. (53) ve "hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (31) yakalandı.

Yakalanan R.A, B.G, A.T, E.S. ve B.E. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

M.A. ve S.N'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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