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Yerel

İstanbul'da skandal görüntüler! Yüz binlerce insan ölmemiş gibi davul zurna eşliğinde göbek attılar

İstanbul'da düğün eğlencesinde maskesiz ve sosyal mesafesiz bir araya gelen kalabalık, dünya çapında yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü hiçe sayarak davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:13:00 -

İstanbul Ümraniye’de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı. Davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunların oynadığı düğünde sosyal mesafe ile maske unutuldu.

Onlar oynadıkça izleyiciler de arttı

Ümraniye’de yaşanan olayda çok sayıda vatandaş sokak ortasında bir araya gelerek düğün eğlencesi yaptı. Davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşlar sanki salgın yokmuşçasına hep birlikte oyunlar oynadı.

Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için geldi. Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

abdrhman

ne güzel işte. böyle olmalı eskidende gripten ölenler vardı. ne olmuş yani. yahu bu korona vrüs dediğiniz gribal enfeksiyon ne zaman biter biliyormusunuz. mezarda ve dünya durunca kıyamet kopunca ancak biter. çünkü korona grip enfeksiyonu demek insan vücudunun senede 1 kere kendi içindeki birikmiş senelik pislikleri temizleme olayıdır.vücut bazen 2 senede bir temizler. yani anlayacağınız bu virüs sıfır olarak temizlenip bitemez. bunu hala bu geri zekalı bilim adamları anlayamıyormu yoksa işlerine öylemi geliyor. bu gribal enfeksiyon dünya kuruldu kurulalı vardır. vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. yaşlılarda biraz ağır geçer. çaresi nane limon ıhlamur kaynatın günde 5-6 su bardağı için. içinizdeki pislikleri daha kolay atarsınız. geri zekalı bilim adamlarına duyurulur. haa birde bu virüs insana bulaşıyormuşta bulaştığı şahıs bu virüsün varlığından bile haberi olmuyormuş muş. yani virüs ona bir şey yapmıyormuş muş. yapmaz tabii. belki adam içindeki pislikleri daha önceden temizlemiş olamazmı. tam komedi virüsmüş. belkide adama torpil geçmiştir.
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