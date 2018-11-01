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İstanbul'da sis etkisini iyice gösterdi

Sabah saatlerinde sis etkili olmaya devam etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:06
İstanbul'da sis etkisini iyice gösterdi

Etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düşerken bazı gökdelenler de sis arasında kayboldu.
İstanbul’da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:06
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