  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da sis etkili oldu
Gündem

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü. Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 04:34:00 - 2021-11-09 04:35:43
İstanbul'da sis etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi. Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.

Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü. Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin! 'Hazır olalım' diyerek tarihi işaret etti
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin! 'Hazır olalım' diyerek tarihi işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, 2022 yılından itibaren ŞAHİN Fed'e hazır olunması gerektiğini söyledi. 2022 için artık bazı şeyl..
Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı
Sağlık

Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya, yemeğe yoğurt ve salatayla başlamanın önemine dikkat çekerek çarpıcı tavsiyelerde bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay