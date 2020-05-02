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Aktüel

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:14:55 -
İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Akşam saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

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