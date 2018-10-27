İstanbul'da silindir taşıyan TIR köprüye çarptı

İstanbul Bakırköy sahil yolunda asfalt silindiri taşıyan tır yüksekliği ayarlayamayınca köprüye çarptı. Kazada yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir sürücünün aracı hareket halindeyken ayağa kalkarak kazayı izlemesi bu kadarına da pes dedirtti.

Eskort araca rağmen çarptı

Bakırköy sahil yolu Yeşilyurt mevkiinde silindir taşıyan bir tır arkasında bulunan eskort araca rağmen ilk olarak köprünün alçaklığını belirtmek için konan tabeladaki dubalara ardından da köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın üzerinde bulunan silindir köprüye sıkıştı. Kazanın ardından araç sürücüsü durumu hemen belediye ekiplerine bildirerek ardım istedi. Bu sırada yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bir sürücü ise aracı hareket halindeyken ayağa kalkarak aracın sanruf'undan kazayı izledi. Kazayı izleyebilmek için canını tehlikeye atan sürücü bu kadarına da pes dedirtti.



Olay yerinde basın mensuplarını gören sürücü hemen aracın içerisine girerek olay yerinden uzaklaştı. Köprüye sıkışan tır ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından vinç yardımıyla olay yerinden kurtarıldı.



