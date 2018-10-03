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İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:18
İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var

Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

1 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:18
  1. Fatih
  2. Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak
  3. iki grup arasında kavga
  4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  5. Polis ekipleri

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