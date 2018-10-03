İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var
İstanbul Fatih'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı.03 Ekim 2018 Çarşamba 17:18
Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.
1 kişi gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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