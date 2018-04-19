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İstanbul'da silah operasyonu: 9 tutuklama

Eyüp'te kurdukları imalathanede kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürüp sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

19 Nisan 2018 Perşembe 10:12
İstanbul'da silah operasyonu: 9 tutuklama

 İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kurusıkı  tabancaları, namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürüp sattıkları  iddiasıyla yakalanan 9 kişi tutuklandı.

 İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  ekipleri, av malzemeleri satan mağazalardan temin ettikleri kurusıkı tabancaları,  namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürdükleri öğrenilen kişilerin  yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının  ardından şüphelilerin Eyüp'te bir imalathanesinin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.  Şüphelilerin imalathanede, bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak kurusıkı  tabancaları namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürdükleri  belirlendi.

İmalathanede yapılan aramada, çok sayıda kurusıkı ve namlusu  değiştirilmiş tabanca, yaklaşık 100 tabanca namlusu ve montaj aletleri ele  geçirildi.Tabancaların sahte faturalarla piyasaya sürülmesine yardımcı oldukları  belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.   Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:12
  1. İstanbul

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