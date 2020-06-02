İstanbul’da sıcak anlar! Çöp kamyonu seyir halinde yanmaya başladı
İstanbul’da katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden çöp kamyonu, seyir halinde yanmaya başladı. Kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen saran alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. İçi çöp dolu olan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kamyonu hemen sağa çekti
Küçükçekmece Atakent Turgut Özal Bulvarı'nda katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden Avcılar Belediyesi'ne ait dolu haldeki 34 VY 065 plakalı çöp kamyonunun motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıktığını fark eden şoför, kamyonu hemen caddenin sağına çekti. Motor bölümünden çıkan dumanlar bir süre sonra büyüdü.
Alev alev yandı
Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında alevler kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çöp kamyonuna müdahale ederken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen kamyonda hasar meydana geldi.