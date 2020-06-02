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Yerel

İstanbul’da sıcak anlar! Çöp kamyonu seyir halinde yanmaya başladı

İstanbul’da katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden çöp kamyonu, seyir halinde yanmaya başladı. Kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen saran alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:23:00 -

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. İçi çöp dolu olan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kamyonu hemen sağa çekti

Küçükçekmece Atakent Turgut Özal Bulvarı'nda katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden Avcılar Belediyesi'ne ait dolu haldeki 34 VY 065 plakalı çöp kamyonunun motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıktığını fark eden şoför, kamyonu hemen caddenin sağına çekti. Motor bölümünden çıkan dumanlar bir süre sonra büyüdü.

Alev alev yandı

Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında alevler kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çöp kamyonuna müdahale ederken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen kamyonda hasar meydana geldi.

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