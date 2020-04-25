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Aktüel

İstanbul’da sıcak anlar! “Çantamda bomba var” deyip Marmaray raylarına oturdu

İstanbul’da bir kişi, Bakırköy Marmaray durağında raylara oturarak bombasında çanta olduğunu belirtti.

2020-04-25 14:21:00 - 2020-04-25 14:53:55

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.

Çantasında bomba olduğunu söyledi

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen bu kişi, tekrar raylara oturdu.

1 saat sonra ikna oldu

Polis yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası bu kişiyi ikna etti. Çantası incelemen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Yorumlar

Dadas

Haberi düzelt çantasında bomba olacak
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