İstanbul’da sıcak anlar! “Çantamda bomba var” deyip Marmaray raylarına oturdu
İstanbul’da bir kişi, Bakırköy Marmaray durağında raylara oturarak bombasında çanta olduğunu belirtti.
İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.
Çantasında bomba olduğunu söyledi
Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen bu kişi, tekrar raylara oturdu.
1 saat sonra ikna oldu
Polis yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası bu kişiyi ikna etti. Çantası incelemen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.