  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler Van’da bayraksız Çorum’da arsız! Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğine destek mesajı Trump'a zorba iması DMM'den “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddialarına yalanlama SGK Uzmanı Murat Özdamar, Akit için yazdı: Bu maaşı çalışanlar da alabilir çalışmayanlar da Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Gündem İstanbul’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Gündem

İstanbul’da seyir halindeki otomobil küle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’da seyir halindeki otomobil küle döndü

Kadıköy Koşuyolu mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Olay, E-5 Karayolu Koşuyolu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 805 plakalı BMW marka araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın sonrası E-5 Ankara istikametinde trafik akışı, polis ekiplerinin denetiminde kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yolun açık olması sayesinde trafikte büyük bir aksama yaşanmazken, akış normal seyrinde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23