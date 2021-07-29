  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan, alevi istismarcısı Sevilay, onların statüsü insan, İnsan!

Afganistan’a ek asker mi gönderilecek? Türkiye’den son dakika açıklama

Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

Kıbrıs’taki cuma namazı görüntüleri onu ele verdi! İsmail Saymaz yine baltayı taşa vurdu

Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Aşılanmamış grupta çok büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi tarafından doğrulandı

Çok kişi aynı hatayı yapıyor! Maden suyunu bu şekilde içenler dikkat

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar

Ruslar ifşa oldu! Türk SİHA'larına karşı geliştirdiler
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Didim’deki yangın kontrol altına alındı
Kilis'te orman yangını söndürülemiyor
Bakan Yanık'tan oğluna kavuşan anneye sürpriz
Ekonomi İstanbul’da servis ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 servis ücretleri zam oranları
Ekonomi

İstanbul’da servis ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 servis ücretleri zam oranları

İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul’da servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İstanbul’da servis ücretleri ne kadar oldu? soruları 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, UKOME istanbuldaki servis ücretlerini belirledi. İşte İstanbul servis ücreti yeni fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:09:00 - 2021-07-29 17:13:50
İstanbul’da servis ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 servis ücretleri zam oranları

Okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul'da okul servis ücretleri kaç para? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

İstanbul’da servis ücretleri ne kadar oldu

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu. Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı. Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay