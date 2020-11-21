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Ekonomi İstanbul’da semt pazarlarında saat kaçta indirim var?
Ekonomi

İstanbul’da semt pazarlarında saat kaçta indirim var?

İstanbul’da hangi pazarlar indirimli olacak? İstanbul’da semt pazarlarında geçen hafta uygulamaya giren Esnaf için HES Kodu uygulamasının önemine değinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz.” dedi. Ali Yerlikaya, semt pazarlarında yapılacak olan indirim konusunda da müjdeyi verdi. Peki İstanbul’da pazarlarda saat kaçta indirim var?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:28:00 - 2020-11-21 14:30:17
İstanbul’da semt pazarlarında saat kaçta indirim var?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçen hafta semt pazarlarında uygulamaya başlanılan “Esnaf için HES Kodu Uygulaması”nı Yeşilköy’deki Çarşamba Pazarı’nda yerinde inceledi. Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da 462 semt pazarı bulunduğunu vurgulayarak, "Pazarlarda kuralların en hassas şekilde uygulanması için vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Pazarlarda alınan kararların samimi olarak uygulandığına şahit olduk. HES kodunu bütün arkadaşlarımız cep telefonlarından gösteriyor. Saat 16.00-17.00 sıralarındaki yoğunluğu gidermek için yeni bir uygulama başlattık. Sabahın erken saatleriyle saat 13.00'e kadar pazarlar indirimli olacak. İstanbul'da 21 Ağustos'tan bugüne kadar 3 milyon 319 bin 917 denetim yaptık ve tedbirsizlere 21 milyon lira ceza kesildi. Daha büyük yasaklar gelmemesi için gelin hep birlikte kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

 

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