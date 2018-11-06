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İstanbul'da savcı ve hakimleri taşıyan araca silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de iddialara göre hakim ve savcıları taşıyan servisin geçtiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

06 Kasım 2018 Salı 19:02
İstanbul'da savcı ve hakimleri taşıyan araca silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de iddialara göre hakim ve savcıları taşıyan servisin geçtiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Başakşehir’de iddiaya göre, hakim ve savcıları taşıyan servisin geçtiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir vatandaşa ait sivil araca kurşun isabet etti. Okuldan çocuklarını alan bir annenin aracına denk gelen kurşun ön camdan içeriye girerken, aile facianın eşiğinden döndü. Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu önünde yaşandı.

Bir annenin aracına isabet etti

İddiaya göre, Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu önünde hakim ve savcıları taşıyan servisin geçtiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda okuldan çocuklarını alan bir annenin 34 ANC 721 plakalı aracına kurşun isabet etti. Olay sonrasında savcıları taşıyan servis yoluna devam ederken, isabet alan aracın sürücü anne ve çocukları şans eseri olayı yara almadan atlattı. Yaşadığı olayın ardından şoku atlatan anne aracına binerek Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Ekipler, olayın yorgun mermi olup olmadığı yönündeki çalışmaları belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Kadının polise verdiği ifadede, önünden hakim ve savcıların geçtiği sırada, silah seslerinin duyduğunu ve ardından araca isabet ettiğini söyledi.

Yorgun mermi nedir?

Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:02
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