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İstanbul'da sattıkları otomobilleri GPS'le çalan hırsızlar enselendi

Otomobilleri çalıp çalıp satan hırsızlarla birlikte 22 çalıntı otomobil ele geçirilirken, şebeke lideri cezaevine gönderildi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:07
İstanbul'da sattıkları otomobilleri GPS'le çalan hırsızlar enselendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde hırsızlık yapan bir çete ortaya çıkarıldı.

İstanbul'un Anadolu yakası ile Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada otomobil çalmakta kullanılan bazı elektronik malzemeler ile 1 tabanca ele geçirildi.

Yöntemleri ortaya çıkarıldı

Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şebeke elamanları gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili sorgulandı. Polis şüphelilerin hırsızlıklar ve sonrasında izledikleri yöntemi de ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin bazı otomobillerini önce benzin deposu kapaklarını çaldıklarını, bu kapaklardaki kilit sistemini kullanarak kontak anahtarı yaptıkları daha sonra aracı çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin hırsızlık sırasında yanlarında getirdikleri araçların elektronik beynine bağlanan bazı cihazlarla motor kilitlerini etkisiz hale getirdikleri öğrenildi.

Gps takarak sattıları araçları tekrar buldular

Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında izledikleri bir yöntem ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin çaldıkları araçların motor ve şasenumaralarını değiştirdikleri, aracın içinde bulunan elektronik beyinleri sıfırladıkları öğrenildi.

Daha sonra bu araçlara GPS cihazı takan şüphelilerin çalıntı araçları sahte belgelerle sattıkları belirtildi.

Sattıkları araçların yerini bir kaç gün sonra önceden taktıkları GPS cihazı sayesinde bulan şüphelilerin aracı bir kez daha çaldıkları ancak bu kez parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları tespit edildi.

22 çalıntı otomobil ele geçirildi

Polis operasyon sırasında çalıntı olduğu tespit edilen 22 otomobile el koyarak  bir otoparka çekti. Şebekenin çaldığı diğer otomobillerin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:07
  1. Kocaeli
  2. Ankara
  3. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
  4. GPS
  5. GPS cihazı
  6. Oto hırsızlık Büro Amirliği

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