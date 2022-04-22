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Gündem İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Genç kızın yaptıkları şoke etti
Gündem

İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Genç kızın yaptıkları şoke etti

İstanbul Zeytinburnu'nda bir evin balkonuna kuruması için asılan kıyafetler, genç bir kız tarafından çalındı. O anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:54:00 -

Olay, 20 Nisan günü saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddialara göre, genç kız binanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafeti gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen genç kız, önce kucağından yere bıraktığı kediyi sevdi. Bir süre etrafı kolaçan eden genç kız, binanın önündeki klima motorunun üstüne çıktı. İpte asılı olan kıyafeti çalan genç kız kayıplara karıştı. Kıyafetlerini bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izledi. Genç bir kızın kıyafeti ipten aldığını gören ev sahipleri şaşkınlık yaşadı.

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