İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü
İstanbul'un piyasası olarak adlandırılan Tahtakale'de bir çuval dolusu para ile gezen adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Tahtakale'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
İstanbul Tahtakele'de çekilen bir fotoğrafta vatandaşın bir çuval dolusu Türk Lirası taşıdığı görüldü.
Bir çuval dolusu paranın 55 bin dolara denk geldiği tahminleri yapıldı.
Ekonomi
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