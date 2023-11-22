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Sosyal Medya İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü
Sosyal Medya

İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü

Yeniakit Publisher
2023-11-22 15:33:00 - 2023-11-22 15:34:27
İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü

İstanbul'un piyasası olarak adlandırılan Tahtakale'de bir çuval dolusu para ile gezen adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Tahtakale'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Tahtakele'de çekilen bir fotoğrafta vatandaşın bir çuval dolusu Türk Lirası taşıdığı görüldü.

Bir çuval dolusu paranın 55 bin dolara denk geldiği tahminleri yapıldı.

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