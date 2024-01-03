  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Yerel

İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 18:24:00 - 2024-01-03 18:26:50

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze Dayanışma Grubu üyeleri, ikindi namazının ardından Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"Hamas'ın yiğit evladı Salih Aruri, şehadetin mübarek olsun" yazılı pankart taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha sonra Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri kıldırdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan yeni açıklama! Dünyaya ilan ettiler
Hamas'tan yeni açıklama! Dünyaya ilan ettiler

Gündem

Hamas'tan yeni açıklama! Dünyaya ilan ettiler

Akit’e konuşan Dr. Akkari: Hamas bir özgürlük hareketidir! Cihadımız özgür Aksa için
Akit’e konuşan Dr. Akkari: Hamas bir özgürlük hareketidir! Cihadımız özgür Aksa için

Gündem

Akit’e konuşan Dr. Akkari: Hamas bir özgürlük hareketidir! Cihadımız özgür Aksa için

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku
Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

Gündem

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'
Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Gündem

Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu
Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Gündem

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!
Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

Dünya

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!
Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Gündem

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hamas İsrail ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hamas İsrail ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Gündem

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hamas İsrail ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri şok oldu? Memur ve emeklisine yüzde 50 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37.56
Gündem

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şok oldu? Memur ve emeklisine yüzde 50 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37.56

TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, ..
Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onu tutuklayan Hakimin eline sağlık.
Gündem

Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onu tutuklayan Hakimin eline sağlık.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İnancımızın sembolü Kelime-i Tevhid bayrağ..
Bu Danıştay savcısını ibret olsun diye kapının önüne koyun!
Gündem

Bu Danıştay savcısını ibret olsun diye kapının önüne koyun!

Danıştay Başsavcılığı, Hatay'da yeni bir depremin olmayacağı garantiymiş gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Antakya kent merkezi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23