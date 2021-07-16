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İstanbul'da saldırı yapacaklardı! Enselendiler

İstanbul'da saldırı hazırlığında oldukları haberi alınan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 12:01:00 - 2021-07-16 12:16:06

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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