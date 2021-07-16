İstanbul'da saldırı yapacaklardı! Enselendiler
İstanbul'da saldırı hazırlığında oldukları haberi alınan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.