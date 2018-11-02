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İstanbul’da sahte web sitesiyle kripto para hesaplarını boşalttılar

Kripto para sahiplerinin hesaplarını “Oltalama” yöntemiyle  boşaltan 11 kişilik çete, polis tarafından çökertildi.

02 Kasım 2018 Cuma 11:16
İstanbul’da sahte web sitesiyle kripto para hesaplarını boşalttılar

“Kripto para hesabım boşaltıldı" şeklinde 14 vatandaşın savcılığa yaptığı şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Olayı aydınlatmak için çalışma yapan ekipler dolandırılan 14 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada şikayetçilerin “Phising” (Oltalama) yöntemiyle dolandırıldıkları anlaşıldı. Şebeke üyelerinin bu yöntemle müşterilerin kripto para satış sitesi bilgilerini ve şifrelerini ele geçirdikleri belirlendi. 

SAHTE KİMLİKLE HAT

Şebeke üyelerinin, “Oltalama” aşamasının ardından kripto para transferi için gereken GSM mesajına ulaşmak için kripto para sahiplerinin cep telefonu numaralarını ele geçirdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre, çete üyeleri bunu yapmak için sahte kimlik ve evrak hazırladı. Daha sonra bir GSM bayisine giden şebeke üyeleri telefonlarını çaldırdıklarını söyledi. Gerçek numara sahiplerinin sim kartlarını iptal ettiren dolandırıcılar, yeni hat çıkardı. 

ŞİFRELERİ ELE GEÇİRDİLER

Hesap sahipleri, başlarına gelenden habersiz yaşamlarına devam ederken, şebeke üyeleri hızla kripto para sitesine girdi. Bilgileri elde edilen müşterinin hesabına ulaşıldı. Bu aşamada firmanın gönderdiği şifre mesajı da sahte belgelerle hatları elde eden dolandırıcıların telefonuna düştü. 

Şebeke üyeleri elde ettikleri hesaplardaki tüm kripto paraları, kendi adamlarının hesabına aktardı. Dolandırıcılar, polisin yapacağı çalışmalarda kendilerine ulaşılmasını engellemek için parayı üçüncü bir kişiye transfer etti. Ardından bu paralar şebeke üyelerince bankalardan çekildi. Bu yöntemle 437 bin liralık haksız kazanç elde eden şebekeyle ilgili 11 şüpheli tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Siber Polisi çalışmaların ardından, belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke üyesi 11 şüpheli de kıskıvrak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklandı. 

PHISHING NEDİR

Pasword (Şifre) ve Fhising (Balık tutma) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Phishing sanal alemde dolandırıcıların şifre ele geçirmek için en sık kullandığı yöntemlerden biridir. “Oltalama” yada “Kimlik avı” olarak da bilinen yöntemle şebekeler hedefledikleri kişilere önce bir mail yada sosyal medya aracılığıyla “Hediye kazandınız” yada buna benzer bir mesaj gönderiyor. Bu mesajı açan kişi ise sözde banka yada kripto para firmasına yönlendiriliyor. Ancak kişinin gerçekte ulaştığı adres şebekelerin hazırladığı sahte site arayüzü oluyor. Burada siteye giriş bilgileri ve şifresini yazan müşterinin bilgileri şebeke üyelerininin eline geçiyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:16
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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