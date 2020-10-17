  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aktüel

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:44:31 -
İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece ve Çekmeköy'de sahte içki satışına yönelik düzenlenen baskınlarda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenlen ekipler, 60 litre etil alkol, 240 şişe içerisinde 66,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adreste bulunan Mehmet A. (59) gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 14,2 litre kaçak alkol ve boş şişe ele geçirdi. Adreste bulunan Ali A. (72) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay