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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait yaklaşık 10 ton sahte deterjan ele geçirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:06
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde sahte deterjan satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar sonucu Yarımburgaz Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın alt katında bulunan iş yerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait satışa hazır deterjan, paketlemede kullanılan makinalar, sahte şampuan ve yaklaşık 10 ton deterjan ele geçirildi. İş yeri sahibi K.Ö ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 15:06
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece
  3. polis operasyonu
  4. sahte deterjan
  5. Sahte Deterjan operasyonu

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