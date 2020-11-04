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Aktüel İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
Aktüel

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:22:00 -
İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış sebebi ile akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA'nın haberine göre, Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.

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