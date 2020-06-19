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Aktüel

İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:59:26 -
İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Bahçelievler Yenibosna’da etkili olan yağış ise kameraya yansıdı.


İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur İstanbul’un bir çok noktasında etkili oldu. Bahçelievler Yenibosna’da etkili olan şiddetli yağış kameralara yansıdı. Şiddetli yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken yağışa sokakta yakalanan birçok vatandaş ise yağmurdan korunmak için koşuşturdu.

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