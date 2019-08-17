İstanbul'da sağanak yağış can aldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar birazdan....

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