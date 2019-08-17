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İstanbul'da sağanak yağış can aldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
İstanbul'da sağanak yağış can aldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar birazdan....

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
  1. Unkapanı
  2. İstanbul sağanak yağmur

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