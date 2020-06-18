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Aktüel

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:59:54 -
İstanbul'da sağanak etkili oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Zeytinburnu, Bağcılar, Eyüp ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı. Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

Kartal Yakacık'ta perşembe günü kurulan semt pazarında da su baskını meydana geldi.

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