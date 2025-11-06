İstanbul’da sabah namazı düzenlemesi: Ezan ve namaz vakitleri değişti!
İstanbul İl Müftülüğü, 2026 kış dönemi için sabah ezanı ve namaz vakitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, cemaatle namaz ise 30 dakika sonra kılınacak.
İstanbul İl Müftülüğünden Yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2025’ten 19 Mart 2026’ya kadar İstanbul genelindeki tüm camilerde sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Cemaatle sabah namazı ise ezanın ardından 30 dakika sonra kılınacak.
Müftülük, bu uygulamanın kış aylarında sabah namazına gelen vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.