İki Süper Lig devi o futbolcunun peşine düştü

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te kariyerini sürdüren sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Afrika basınından Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Africafoot'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te kariyerini sürdüren Darlin Yongwa'yı radarına aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest oyuncu konumuna geçecek Yongwa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği ve geçtiğimiz transfer döneminde girişimde bulunduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın Yongwa'nın temsilcileriyle olası bir transfer için irtibata geçtiği ifade edildi. Yongwa'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle gitmek istediği takımı kendi seçebilme şansına sahip olacağı bildirildi.
25 yaşındaki sol bek bu sezon Lorient formasıyla 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 asist yaptı.
