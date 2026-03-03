  • İSTANBUL
Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı son sürat devam ederken, turnuvanın en hızlı futbolcuları da belli oldu.

#1
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

Son 16 Play-Off turunun tamamlanmasıyla beraber yeni eşleşmeler de belli oldu.

#2
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

Türkiye'yi bu aşamada temsil eden Galatasaray, çeyrek final aşkına Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

#3
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

Öte yandan, şimdiye kadar oynanmış maçlarda "en süratli" futbolcuların bir listesi yayınlandı.

#4
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

10 futbolcunun bulunduğu listede tek Türk oyuncu vardı. İşte o isimler:

#5
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

1-Anthony Gordon (Newecastle United) 37.92 km/s

#6
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

2-Anthony Elanga (Newcastle United) 36.65 km/s

#7
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

3-Carlos Forbs (Club Brugge) 35.93 km/s

#8
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

4-Emmanuel Addai (Qarabag FK) 35.87 km/s

#9
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

5-Harvey Barnes (Newcastle United) 35.48 km/s

#10
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

6-Giuliano Simeone (Atletico Madrid) 35.43 km/s

#11
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

7-Marcus Rashford (Barcelona) 35.37 km/s

#12
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

8-Ernest Poku (Bayer Leverkusen) 34.78 km/s

#13
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

9-Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 34.71 km

#14
Foto - Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!

10-Gabriel Martinelli (Arsenal) 34.61 km/s/ kaynak: haber7

