Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı futbolcuları belli oldu! Türk futbolcu listeye girdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı son sürat devam ederken, turnuvanın en hızlı futbolcuları da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı son sürat devam ederken, turnuvanın en hızlı futbolcuları da belli oldu.
Son 16 Play-Off turunun tamamlanmasıyla beraber yeni eşleşmeler de belli oldu.
Türkiye'yi bu aşamada temsil eden Galatasaray, çeyrek final aşkına Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
Öte yandan, şimdiye kadar oynanmış maçlarda "en süratli" futbolcuların bir listesi yayınlandı.
10 futbolcunun bulunduğu listede tek Türk oyuncu vardı. İşte o isimler:
1-Anthony Gordon (Newecastle United) 37.92 km/s
2-Anthony Elanga (Newcastle United) 36.65 km/s
3-Carlos Forbs (Club Brugge) 35.93 km/s
4-Emmanuel Addai (Qarabag FK) 35.87 km/s
5-Harvey Barnes (Newcastle United) 35.48 km/s
6-Giuliano Simeone (Atletico Madrid) 35.43 km/s
7-Marcus Rashford (Barcelona) 35.37 km/s
8-Ernest Poku (Bayer Leverkusen) 34.78 km/s
9-Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 34.71 km
10-Gabriel Martinelli (Arsenal) 34.61 km/s/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23