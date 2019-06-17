İstanbul'da Rus ve Gürcü gruplar çatıştı! Yaralılar var İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden Rus ve Gürcü iki grup arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İstanbul Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Silahlarda susturucu takılıydı Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekibi olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

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