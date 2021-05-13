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Gündem İstanbul'da rehine krizi! Metrobüs şoförünü rehin alan zanlı teslim oldu!
Gündem

İstanbul'da rehine krizi! Metrobüs şoförünü rehin alan zanlı teslim oldu!

İstanbul'da bir metrobüs şoförünü rehin alan 33 yaşındaki zanlı, emniyet güçlerinin uzun süren çabaları sonrasında teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:17:00 - 2021-05-13 20:44:51
İstanbul'da rehine krizi! Metrobüs şoförünü rehin alan zanlı teslim oldu!

İstanbul'da bir kişi, Haramidere durağında metrobüs şoförünü rehin aldı. Avcılar yönüne doğru metrobüs seferleri dururken, bölgeye özel harekat polisleri de sevkedildi. 

Polislere teslim oldu

33 yaşında olduğu öğrenilen zanlı, metrobüs şoförünü rehin alıp, uzun süre araçtan inmedi. Bölgedeki özel harekat hazır beklerken, polisler ise uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişiyi ikna etmeye çabaladı. Uzun süren uğraşlardan sonra, şoförü rehin alan zanlı, herhangi bir operasyona gerek kalmayarak emniyet güçlerine teslim oldu. Uyuşturucu kullandığı düşünülen zanlı, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından geçirildi. 

İstanbul Valiliği'nin yaşanan olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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