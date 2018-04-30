İstanbul'da polise silahlı saldırı!

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 polis yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine üç mermi isabet eden polis, yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenler otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polisi çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri de bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı, olay yerindeki boş kovanları toplayarak delil çalışması yaptı.

Polis, otomobil ile kaçan silahlı saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.