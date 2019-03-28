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İstanbul'da pazarcıları isyan ettiren olay: Böyle bir rezillik olur mu?

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan semt pazarının ortasına park edilen araç, vatandaşlara zor anlar yaşatırken pazarcı esnafını da isyan ettirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 18:09
İstanbul'da pazarcıları isyan ettiren olay: Böyle bir rezillik olur mu?

İstanbul Sultangazi'de semt pazarının ortasına park edilen araç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazarcı esnafını isyan ettirdi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, pazarın ortasında gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Semt pazarının ortasına park edilen araç pazarcı esnafına ve vatandaşlar zor anlar yaşattı. Esnafın bildirmesiyle pazara gelen polisin de aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.

"Hayatımda böyle rezillik görmedim"

Pazarın ortasına park edilen araç yüzünden satış yapamadıklarını belirten esnaf, ilk defa böyle bir şeyle karışladıklarını söylediler.

Bir pazarcı esnafı, "Biz sabah 07.30'da geldik. Araç buradaydı. Polisi çağırdık, geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Sabahtan beri bu şekilde duruyor. Rezillik. Biz de, halk da mağdur oldu. Vatandaşlar geçemiyor, sıkışıyorlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Bugün bundan dolayı mağdur olduk" derken, bir başka esnaf da, "Ben 40 senedir esnafım hayatımda böyle birey görmedim. Böyle bir rezillik olur mu? Ben mağdur oldum. Bütün balıklar tezgahta duruyor" diye konuştu.

Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirdiler.

Bir vatandaş, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Pazarın ortasında bu aracın ne işi var?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:09
  1. Uğur Mumcu
  2. Sultangazi
  3. Istanbul
  4. İstanbul
  5. Sabah
  6. Polis
  7. Araç
  8. HABERLER
  9. Uğur Mumcu Mahallesi

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