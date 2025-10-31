İstanbul’da pazar günü maraton trafiği: Bazı yollar kapanacak alternatif güzergahlar hazır

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.

Saat 03.00 itibariyle kapatılacak yollar şunlar:

"- Güney Zincirlikuyu Ayrımı,

- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,

- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,

- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),

- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),

- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,

- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,

- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,

- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,

- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.



Alternatif güzergahlar

- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.

- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.

- Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.

- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.

- Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.

- Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.

- Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.

Saat 06.00 itibariyle kapanacak yollar

- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,

- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,

- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,

- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,



Alternatif yollar

- Atatürk Bulvarı,

- Balat Sahil Yolu,

- Unkapanı Köprüsü,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Yeni Haavalimanı Caddesi,

- Eski Havalimanı Caddesi,

- Ekrem Kurt Bulvarı,

- D-100 Karayolu".