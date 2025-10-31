İstanbul’da pazar günü maraton trafiği: Bazı yollar kapanacak alternatif güzergahlar hazır
İstanbul Valiliği, pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların oluşturulduğunu duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.
Saat 03.00 itibariyle kapatılacak yollar şunlar:
"- Güney Zincirlikuyu Ayrımı,
- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,
- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,
- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),
- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,
- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,
- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar
- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.
- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.
- Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.
- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.
- Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.
- Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.
- Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.
Saat 06.00 itibariyle kapanacak yollar
- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,
- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,
- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,
- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Alternatif yollar
- Atatürk Bulvarı,
- Balat Sahil Yolu,
- Unkapanı Köprüsü,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Yeni Haavalimanı Caddesi,
- Eski Havalimanı Caddesi,
- Ekrem Kurt Bulvarı,
- D-100 Karayolu".