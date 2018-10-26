İstanbul'da Pazar günü Büyük Dönüş Yürüyüşü!

İstanbul halkı, Filistin'e destek olmak ve terör devleti İsrail'i protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirecek.

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) organizasyonuyla Filistin'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek olmak için 28 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakiben Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş ile sivillere gerçek mermilerle ateş açarak şehit eden işgalci İsrail ise protesto edilecek.

200'den fazla Filistinli şehit oldu

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Terörist İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Terörist İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.