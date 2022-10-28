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Gündem İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü 5 yaralı var
Gündem

İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü 5 yaralı var

İstanbul İkitelli'de bulunan Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 10:45:00 - 2022-10-28 11:06:01
İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü 5 yaralı var

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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