İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü 5 yaralı var
İstanbul İkitelli'de bulunan Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.