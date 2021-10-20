İstanbul'da otopark çetesi çökertildi

İddiaya göre, icraya düşen araçlar için ihaleye girmek isteyen kişileri darbeden ve ihaleye girmelerine engel olan çete üyelerini haleleri kendileri girerek araçları daha ucuza alıyordu.

İhaleye giren ve kazanan başka kişileri ise araçları teslim almaya geldiklerinde fahiş fiyatları otopark ücretleri çıkarttıkları da bir başka iddia.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 çete üyesine yönelik gözaltı kararı verildi.