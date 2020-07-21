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Aktüel

İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:47:55 -
İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar ve Kağıthane'de 4 otomobilden teyp, navigasyon ve konsol hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince Esenler'de düzenlenen operasyonda, İrfan A, Vedat Ö, Enes O. ve Ramazan M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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