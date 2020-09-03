İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlısı yakalandı
Zanlının aynı suçtan iki yıl önce tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2 otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ağustos'ta Avcılar'da K.K'ye ait otomobil ile 21 Ağustos'ta Küçükçekmece'de Z.S'ye ait otomobilin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 27 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda şüpheli Mustafa I'yı (46) yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalıntı 2 araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin 51 suçtan emniyette kaydı olduğu belirlendi.
Ayrıca şüphelinin 2018 yılında otomobil hırsızlığı operasyonunda tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Ele geçirilen araçlar sahiplerine teslim edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.