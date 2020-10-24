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Aktüel İstanbul'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:11:13 -
İstanbul'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Eylül'de Beşiktaş'ta bir eve girerek anahtarı alıp bir otomobili çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip takibi sürdüren ekipler, şüpheliler M. P. (18) ve F.Ş'yi (33) Başakşehir'de gözaltına alındı.

Çalıntı otomobil ile bir çift sahte plaka, polis ekiplerince ele geçirildi.

Şüpheli F.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şüpheli M. P. "oto hırsızlığı" suçundan tutuklandı.



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