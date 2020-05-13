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Aktüel

İstanbul'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 03:31:26 -
İstanbul'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Maslak Büyükdere Caddesi'nde Levent yönüne seyreden U.T. kontrolündeki 34 BFF 539 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve S.Ö ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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